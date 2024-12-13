Поклонники SHAMAN из Словакии приехали на сольный концерт кумира в Реутов

Сольный концерт певица SHAMAN в Реутове посетили двенадцать жителей Словакии. Фанаты преодолели тысячи километров ради того, чтобы увидеть любимого исполнителя вживую. О своих чувствах к творчеству певца словаки рассказали в интервью сайту REGIONS .

Один из гостей, Роберт, впервые увидел молодого исполнителя в интернете пару лет назад. Это был клип на хит SHAMAN «Встанем».

«У меня потекли слезы, когда слушал эту песню. Я очень люблю Россию. Мне кажется, что я этнический русский», — отметил иностранец.

Две другие жительницы Словакии организовали в своей стране фан-клуб SHAMAN. Сейчас в его составе 20 человек. Гости подарили любимому певцу сшитую вручную футболку, 75-градусную национальную настойку и флаг Словакии.

Сам артист сердечно поблагодарил поклонников и пообещал гостям из Словакии исполнить песню «Душа нараспашку». SHAMAN сделал со всеми фотографии и раздал автографы.