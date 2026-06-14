«Поющие мосты» в Петербурге представят произведения современных композиторов

Проект «Поющие мосты», организованный газетой «Петербургский дневник» , в новом сезоне уделит внимание современным петербургским композиторам. Шоу, проходящее с 2016 года на Дворцовом мосту, стало одной из визитных карточек летнего Петербурга.

По словам губернатора Александра Беглова, за годы существования проект вошел в топ-25 событий Единого календаря городских мероприятий Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга. За десять сезонов «Поющие мосты» посетили более 20 миллионов человек.

«Мы благодарны правительству Петербурга за возможность быть сопричастными к этой городской традиции», — отметил главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

В новом сезоне организаторы планируют сотрудничать с петербургским отделением Союза композиторов России, чтобы знакомить зрителей не только с классикой, но и с произведениями современных авторов. Соглашение между «Петербургским дневником» и Союзом композиторов уже подписано.

«Для нас большая честь принимать участие в таком проекте. Интеграция наших проектов в "Поющие мосты" — это возможность познакомить слушателей с музыкой петербургских авторов», — сказал председатель петербургского отделения Союза композиторов России Антон Танонов.

Заслуженный деятель искусств России, художественный руководитель Фонда Андрея Петрова Ольга Петрова считает, что использование классической музыки в шоу — это не только создание особенной атмосферы, но и просветительская деятельность. Завершится сезон в ночь с 16 на 17 октября.