Похожие фамилии подвели журналистов и они «похоронили» звезду «Иронии судьбы»

В СМИ и соцсетях по ошибке «похоронили» живую актрису Барбару Брыльску

СМИ и социальные сети по ошибке похоронили знаменитую польскую актрису, звезду фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбару Брыльску. В причинах казуса разобрался 360.ru.

Путаница вышла из-за того, что в Польше умерла актриса Барбара Рыльска, о чем и сообщили польские СМИ.

Звезда Варшавского театра комедии ушла из жизни еще в конце прошлой недели. Рыльска прославилась своими ролями в фильмах «Квартиранты», «Адам и Ева», «Те, кого ищут», «Особняк на Зеленой», «Беспокойная племянница».

Похожие фамилии не смутили российских журналистов, которые также не увидели разницу в возрасте актрис. Рыльска не дожила неделю до 89-го дня рождения, в то время как исполнительница роли Нади Шевелевой родилась в 1941 году.

В 2023 году Брыльска оказалась в центре скандала, заявив, что в большинстве городов России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, невозможно жить, и поддержав коллегу по фильму Лию Ахеджакову.

После этого депутат Госдумы Ольга Занко предложила стереть актрису из фильма «Ирония судьбы» с помощью нейросети, заменив ее Валентиной Талызиной, голосом которой и говорит Брыльска весь фильм.