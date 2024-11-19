Поэтесса Рубальская назвала вкусовщиной исследование Союза писателей о вреде 60% детских книг

Исследование Союза писателей РФ о деструктивном воздействии на детей 60% специализированных книг не что иное, как вкусовщина. Таким мнением поделилась советская и российская поэтесса, автор песен Лариса Рубальская в интервью ИА НСН .

Она отметила, что лично никогда не сталкивалась с произведениями, которые бы извращали детское мышление.

«В больших издательствах работают очень грамотные, хорошо образованные редакторы. Я не думаю, что они допускают какие-то такие вещи», — считает поэтесса.

Рубальская предположила, что представители Союза писателей превысили строгость оценок. Для обсуждения каких-либо запретов следует ознакомиться с полной версией исследования, резюмировала автор.