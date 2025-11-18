Подведены итоги премии «Рэд Эппл»
Рекордное число работ, эксперты из 42 стран и дождь из наград: как прошел 35-й сезон «Рэд Эппл». На церемонии 13 ноября чествовали тех, кто в этом году действительно продвинул индустрию вперед своими смелыми идеями, культурными кодами и креативом.
Итоги сезона коротко:
Главные цифры:
- два Гран-при;
- 30 золотых наград;
- 76 серебряных наград;
- 98 бронзовых наград.
Главные триумфаторы:
- «Восход» — агентство года, семь золотых и спецнаграда (вместе с «Брусникой»).
- Teammate* — агентство года в маркетинговом блоке и авторы вирусной истории про бабу Зину, которая покорила цифровую аудиторию.
Эксперты отметили: лидеры сезона умеют оживлять традиции технологиями и строить стратегию так, что креатив органично решает реальную задачу, а не просто красиво выглядит.
Фестиваль также наградил лучшие кампании в медиа, социальных проектах и культурных инициативах.
Полный список победителей и их работы смотрите на сайте.
А вы замечаете, как реклама меняется вместе с нами?
*Тиммейт.