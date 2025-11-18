Подведены итоги премии «Рэд Эппл»

Рекордное число работ, эксперты из 42 стран и дождь из наград: как прошел 35-й сезон «Рэд Эппл». На церемонии 13 ноября чествовали тех, кто в этом году действительно продвинул индустрию вперед своими смелыми идеями, культурными кодами и креативом.

Итоги сезона коротко:

Главные цифры:

Главные триумфаторы:

Эксперты отметили: лидеры сезона умеют оживлять традиции технологиями и строить стратегию так, что креатив органично решает реальную задачу, а не просто красиво выглядит.

Фестиваль также наградил лучшие кампании в медиа, социальных проектах и культурных инициативах.

Полный список победителей и их работы смотрите на сайте.

