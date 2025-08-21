Почетный угольщик Дубов заявил, что Петербург сделал колоссальный шаг вперед
Почетный угольщик, кавалер ордена Трудового Знамени СССР, знаков «Шахтерская слава» и «Шахтерская Доблесть» трех степеней Евгений Дубов дал интервью газете «Петербургский дневник». В ходе беседы он поделился впечатлениями о преобразовании Северной столицы.
По его словам, за последние десятилетия город сделал колоссальный шаг вперед как в техническом, так и в инфраструктурном плане.
«Но это следствие в том числе и технического городского обустройства по всему миру. Но Петербург в том числе сильно развился в течение последних 30 лет, опережая общемировые темпы, это серьезное достижение», — подчеркнул эксперт.
Он также высказал мнение о Кронштадте, отметив преображение внешнего облика. Как пояснил Дубов, особую радость доставляет восстановление исторических фасадов в аутентичных цветах.