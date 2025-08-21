Почетный угольщик Дубов заявил, что Петербург сделал колоссальный шаг вперед

Почетный угольщик, кавалер ордена Трудового Знамени СССР, знаков «‎Шахтерская слава» и «Шахтерская Доблесть» трех степеней Евгений Дубов дал интервью газете « Петербургский дневник ». В ходе беседы он поделился впечатлениями о преобразовании Северной столицы.

По его словам, за последние десятилетия город сделал колоссальный шаг вперед как в техническом, так и в инфраструктурном плане.

«Но это следствие в том числе и технического городского обустройства по всему миру. Но Петербург в том числе сильно развился в течение последних 30 лет, опережая общемировые темпы, это серьезное достижение», — подчеркнул эксперт.

Он также высказал мнение о Кронштадте, отметив преображение внешнего облика. Как пояснил Дубов, особую радость доставляет восстановление исторических фасадов в аутентичных цветах.