Победительница «Новой волны» Флора Бичахчян призналась, что опасалась реакции на песню от Газманова

29-летняя певица Флора Бичахчян из Армении завоевала первое место на конкурсе «Новая волна 2026», впечатлив жюри и зрителей своими вокальными данными и харизмой. Она представила две авторские композиции и получила статуэтку «Хрустальная волна» и 4 миллиона рублей, пишет сайт «7Дней» .

Певица FLORA поделилась впечатлениями от участия в музыкальном конкурсе, где она исполнила кавер на песню Олега Газманова. В интервью певица призналась, что изначально опасалась реакции мэтра на ее интерпретацию композиции, так как не знала, как он относится к переосмыслению своих хитов.

FLORA рассказала, что была счастлива увидеть реакцию Олега Газманова: когда он начал прыгать и петь вместе с ней прямо из зала, это стало для нее потрясающим моментом поддержки.

Помимо встречи со звездой, исполнительница отметила очень дружескую атмосферу за кулисами конкурса. Она нашла нового друга — певца TROFIM GRANN, который занял третье место. Певица выразила надежду, что их дружба будет длиться долго.

Творческий путь самой FLORы отличается жанровым разнообразием: она смешивает джаз, R&B, соул и хип-хоп с армянским этно, исполняя песни на русском, армянском и английском языках. Ранее она уже участвовала в шоу «Голос» и «Ну-ка, все вместе!», а также представляла Армению на отборе на «Евровидение-2025».