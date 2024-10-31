Пять мистических кинокартин из 80-х и начала 90-х покажут на выставке «Ленфильма»

Выставка под названием «Мистическiй Кино-Петербургъ» откроется 5 ноября в залах киностудии «Ленфильм». Художники арт-группы Doping Pong покажут пять загадочных кинолент, снятых в 80-х и начале 90-х годов ХХ века, сообщает «Петербургский дневник» .

В те годы режиссеры в ответ на запрос населения начали снимать фильмы с мистическими и символичными сюжетами, а также все чаще обращались к теме распада Российской империи, отметила куратор экспозиции Анна Маугли.

Посетители выставки смогут посмотреть такие киноленты, как «Первая встреча, последняя встреча» (18+), «Пьющие кровь» (12+), «Пиковая дама» (12+), «Жертва для императора» и «Господин оформитель» (18+).

В фойе «Ленфильма» разместят большую арт-инсталляцию, гостям покажут подлинные эскизы костюмов, графику и платье актрисы Марины Влади, в котором она снималась в «Пьющих кровь».