Письмо Франца Кафки с рассказом о творческом кризисе выставят на аукционе
Письмо, написанное Францем Кафкой австрийскому поэту Альберту Эренштейну, уйдет с молотка. Об этом сообщил «Мир 24».
Точной даты написания письма нет, но исследователи предполагают, что Кафка написал его весной или летом 1920 года. В нем говорится, что автор переживает творческий кризис.
Предполагается, что письмо продадут примерно за 115 тысяч долларов.
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