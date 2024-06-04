Письмо Франца Кафки с рассказом о творческом кризисе выставят на аукционе

Письмо, написанное Францем Кафкой австрийскому поэту Альберту Эренштейну, уйдет с молотка. Об этом сообщил «Мир 24».

Точной даты написания письма нет, но исследователи предполагают, что Кафка написал его весной или летом 1920 года. В нем говорится, что автор переживает творческий кризис.

Предполагается, что письмо продадут примерно за 115 тысяч долларов.

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