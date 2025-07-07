Писательница Устинова презентовала фильм «Вовка», снятый по собственному сценарию

Российская писательница Татьяна Устинова представила новый фильм по своему сценарию. Картина получила название «Вовка». Презентация состоялась на фестивале «В кругу семьи» в Ярославле. Об этом сообщил корреспондент Национальной Службы Новостей .

«Зрительный зал иногда начинает аж вскрикивать и появляются слезы очищения и счастья, потому что это заложено в российском ДНК : у нас семья – это главное», — отметила Устинова.

Картина рассказывает историю преодоления семейных конфликтов через детскую мудрость. Главная роль отведена маленькому герою, возвращающему любовь и понимание родителям. Режиссеру удалось передать атмосферу родного дома и ценности настоящей русской семьи.