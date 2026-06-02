Писатели составили список 100 лучших детских книг России
Сайт KP.RU и Союз писателей России представили гид из 100 лучших детских книг, чтобы упростить выбор для родителей. В жюри вошли издатели, критики и директора библиотек.
Список разделили на возрастные категории. Для малышей (0+) — «100 окошек — открывай-ка!», для детей постарше (6+) — классика «Аленький цветочек» и познавательный «Атлас народов Сибири».
Подросткам (12+) и молодежи (16+) предложены фэнтези, легенды и современная проза, включая «Облачный полк» Эдуарда Веркина.
