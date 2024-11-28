Писатель Водолазкин назвал главной любовью Лихачева русскую культуру

Академику и первому почетному гражданину Петербурга Дмитрию Лихачеву сегодня исполнилось бы 118 лет. Своими воспоминаниями об этом выдающемся человеке с «Петербургским дневником» поделился писатель Евгений Водолазкин.
Он рассказал, что Лихачев владел двумя специальностями. Он был одновременно и русистом, и англистом. За последнюю академик даже получил оксфордскую мантию. Писатель подчеркнул, что Лихачев относился к английской культуре с нежностью.
Но его главной любовью был именно русских язык. Его и русскую культуру он изучал, заботился и принимал во всех проявлениях и формах, отметил Водолазкин.
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