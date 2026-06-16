Писатель Цыпкин указал на уникальность проекта «БеспринцЫпные чтения»

Сценарист и драматург Александр Цыпкин дал интервью Леди Mail . В беседе он рассказал о своем проекте «БеспринцЫпные чтения», который отмечает 10-летие.

По словам писателя, изначально у проекта не было конкретных целей. Все началось с презентации литературного произведения.

«Уникальность нашего проекта в том, что изначально никаких целей не было вообще. Я сделал презентацию книги своих рассказов для друзей и на ней решил почитать их. Друзья сказали: рассказы замечательные, но читать тебе не нужно. И я решил, что это вызов!» — объяснил Цыпкин.

Он также отметил, что проект, который начинался как небольшой квартирник, вскоре привлек внимание продюсера Насти Приц, что способствовало его развитию. Программа превратилась в движение, которое организовало более 600 выступлений в 15 странах мира.