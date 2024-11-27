Писатель Подольский: к целевой аудитории хоррор-книг относятся люди, стремящиеся убежать от ужасов реальности

В Туле 43% от общего числа писателей являются авторами хоррор-литературы. К целевой аудитории такого жанра относятся люди, которые пытаются убежать от ужасов реальности, заявил писатель, член Ассоциации авторов хоррора Александр Подольский в интервью сайту «ТСН 24» .

По его словам, хоррор-книги представляют собой грязное отражение действительности, поэтому будет актуальны всегда.

«Прочитал про оборотней или вампиров и на минутку забыл про свои настоящие проблемы. Не то чтобы это рабочая тема, но эскапизм никто не отменял», — считает Подольский.

Автор отметил, что для создания хорошей книги необходимо набраться опыта, много читать и писать. Для этого можно пройти сетевые курсы или посетить тематические мастер-классы.