Писатель Подольский: к целевой аудитории хоррор-книг относятся люди, стремящиеся убежать от ужасов реальности

В Туле 43% от общего числа писателей являются авторами хоррор-литературы. К целевой аудитории такого жанра относятся люди, которые пытаются убежать от ужасов реальности, заявил писатель, член Ассоциации авторов хоррора Александр Подольский в интервью сайту «ТСН 24».
По его словам, хоррор-книги представляют собой грязное отражение действительности, поэтому будет актуальны всегда.
«Прочитал про оборотней или вампиров и на минутку забыл про свои настоящие проблемы. Не то чтобы это рабочая тема, но эскапизм никто не отменял», — считает Подольский.
Автор отметил, что для создания хорошей книги необходимо набраться опыта, много читать и писать. Для этого можно пройти сетевые курсы или посетить тематические мастер-классы.
Юные десантники в Подольске побывали в университете спецназа Путина в Чечне
Многодетную семью профессора пригрозили выселить на улицу в Москве
Глава Люберец поздравил жительниц округа с Днем матери
Генпрокурор Краснов поручил проверить всю систему ЖКХ в Челябинской области
Новый погранично-патрульный корабль «Подольск» прибыл на Сахалин
Центробанк временно отказался от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте