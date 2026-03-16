Писатель Панов призвал маркировать книги, созданные нейросетями

Он отметил, что большинство книг, изданных традиционным способом, созданы именно человеком, тогда как сетевые издания часто содержат значительный вклад нейросетей. Британцы пошли дальше, введя специальный значок для обозначения литературы, написанной исключительно человеческим трудом. Такая мера призвана уберечь читателя от путаницы и повысить доверие к продукту.

Однако, по словам писателя, доказать использование ИИ в создании произведения практически невозможно, особенно если автор предпочитает держать эту информацию в тайне. Это создает ситуацию неопределенности, поскольку многие читатели хотели бы точно знать, каким образом была создана книга, которую они собираются прочитать.

Таким образом, вопрос этики и прозрачности в литературном творчестве становится все острее, ведь развитие технологий значительно расширило возможности авторов, одновременно поставив перед ними моральный выбор: признавать участие машин или сохранять анонимность. Эта тема вызывает активные дискуссии среди писателей и издателей всего мира.