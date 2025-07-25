Писатель Олег Рой призвал режиссеров ставить пьесы по современной литературе

Режиссеры и продюсеры смогут познакомиться ближе с творчеством современных писателей благодаря соглашению, подписанному президентом Российского книжного союза Сергеем Степашиным и главой Союза театральных деятелей Владимиром Машковым. Писатель Олег Рой в разговоре с ИА НСН выразил надежду, что это откроет новые горизонты для кинематографистов и театров. Первым примером стал спектакль по книге Роя «Неотправленные письма».