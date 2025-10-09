Писатель О. Дэс рассказал, что с осторожностью относится к вопросу экранизации своих романов
Писатель, драматург и сопродюсер оскароносного фильма Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» Владимир О. Дэс (Владимир Седов) в разговоре с ИА НСН заявил, что настороженно относится к идее экранизации своих произведений. На презентации своего нового романа «Русский клуб» в московском книжном магазине «Библио-Глобус» он рассказал, что режиссеры часто добавляют в проект слишком много авторского видения.
События новой книги О. Дэса развиваются в «лихих девяностых». За «говорящими» фамилиями героев узнаются реальные исторические личности. В центре сюжета — история парня, который решает создать собственную компанию в начале перестройки и сталкивается с множественными трудностями. О. Дэс подчеркнул, что уже получает запросы от представителей киноиндустрии, которые заинтересованы в экранизации романа.