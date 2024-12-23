Писатель Лукьяненко: в 2025 году в России начнется производство супергеройской кинофраншизы

Производство супергеройской кинофраншизы запустят в России в следующем году. Ее героями станут персонажи из произведений Алексея Толстого и Александра Беляева. Об этом рассказал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в интервью ИА НСН.
«Создан мир, созданы сценарии двух первых фильмов. Идет дальнейшая сценарная работа и разработка визуального ряда», — отметил собеседник сайта.
Истории будет связывать общий сюжет и герои. Каждая новая лента будет открывать еще одну часть вселенной, добавил Лукьяненко.
Всего создатели франшизы планируют снять шесть фильмов и сериал о супергероях. Бюджет каждого проекта варьируется в районе 1–1,2 миллиарда рублей.
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