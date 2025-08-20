Писатель Драгунский посоветовал подросткам избегать фантастических произведений
Писатель Денис Драгунский в интервью ИА НСН выразил мнение, что подросткам следует предпочитать реалистичную литературу фантастическим жанрам.
Деятель культуры призвал молодых людей избегать прочтения соответствующих произведений.
«Современному подростку лучше читать и проверенную классику, и современную литературу. Фэнтези не надо, лучше приближенные к современному приключения современных ребят», — отметил писатель.
По его словам, драконы и волшебство отвлекают от действительности и формируют искаженную картину мира. Тот, кто увлекается вымышленными мирами, легче попадается на уловки мошенников, считает Драгунский.