Писатель Драгунский посоветовал подросткам избегать фантастических произведений

Деятель культуры призвал молодых людей избегать прочтения соответствующих произведений.

«Современному подростку лучше читать и проверенную классику, и современную литературу. Фэнтези не надо, лучше приближенные к современному приключения современных ребят», — отметил писатель.

По его словам, драконы и волшебство отвлекают от действительности и формируют искаженную картину мира. Тот, кто увлекается вымышленными мирами, легче попадается на уловки мошенников, считает Драгунский.