Пиратские фильмы вернулись в российские кинотеатры | 360°

Культура 15 мая 2024, 10:40 Пиратские фильмы вернулись в российские кинотеатры РБК: российские кинотеатры вернули пиратское кино после ультиматума прокатчиков Freepik

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В России кинотеатры решили возобновить теневые показы пиратских фильмов. Причиной тому послужили недостаточные сборы от отечественного кино, сообщил РБК.

По данным издания, российские кинотеатры добавили в афиши предсеансное обслуживание, то есть они будут показывать новинки голливудских киностудий вместе с российским коротким метром.

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Журналисты уточнили, что посетить такие сеансы уже можно в семи московских кинотеатрах. Аналогичную практику внедрили Петербург, Хабаровск, Чебоксары, Нижний Новгород, Пермь и других города.

Короткометражка «Прощание», в паре с которой представлена большая часть таких сеансов, накануне вошла в топ-10 самых кассовых фильмов.

Крупные российские киносети отменили предсеансное обслуживание 18 апреля по просьбе дистрибьюторов. Таким образом, они хотели поддержать отечественное кино.