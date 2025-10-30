«Пиратская Станция» возвращается

Уже 1 ноября Москва снова станет эпицентром драм-н-бейс-вселенной. «ВК Стадиум» превратится в постапокалиптический мир шоу Doomsday*. Радио «Рекорд» готовит грандиозный спектакль, где технологии вышли из-под контроля, а человечество ищет путь к спасению. Мощный звук, визуальные эффекты и кульбиты в воздухе — это будет не просто концерт, а настоящий перформанс.