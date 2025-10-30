«Пиратская Станция» возвращается

Уже 1 ноября Москва снова станет эпицентром драм-н-бейс-вселенной. «ВК Стадиум» превратится в постапокалиптический мир шоу Doomsday*. Радио «Рекорд» готовит грандиозный спектакль, где технологии вышли из-под контроля, а человечество ищет путь к спасению. Мощный звук, визуальные эффекты и кульбиты в воздухе — это будет не просто концерт, а настоящий перформанс.

На сцене**: легендарный «Гвоздь», лидеры нейрофанка «Мизо», 2Whales***, ТНТКЛЗ, Intelligent Manners**** и два иностранных артиста, чьи имена останутся тайной до фестиваля. Погружение в атмосферу будущего гарантировано.

Билеты уже в продаже, выбирай формат:

* «Думсдэй»

** Состав артистов может поменяться.

*** «Тувэйлс»

**** «Интеллиджент Маннерс»

Когда: 1 ноября 2025 года, начало в 22:00
Где: «ВК Стадиум», г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, к. 17

Возрастное ограничение 18+

Реклама: ООО «Рекорд Про» ИНН 7805484815 Erid: 2VfnxwswBv9

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте