«Пиратская Станция» возвращается
Уже 1 ноября Москва снова станет эпицентром драм-н-бейс-вселенной. «ВК Стадиум» превратится в постапокалиптический мир шоу Doomsday*. Радио «Рекорд» готовит грандиозный спектакль, где технологии вышли из-под контроля, а человечество ищет путь к спасению. Мощный звук, визуальные эффекты и кульбиты в воздухе — это будет не просто концерт, а настоящий перформанс.
На сцене**: легендарный «Гвоздь», лидеры нейрофанка «Мизо», 2Whales***, ТНТКЛЗ, Intelligent Manners**** и два иностранных артиста, чьи имена останутся тайной до фестиваля. Погружение в атмосферу будущего гарантировано.
Билеты уже в продаже, выбирай формат:
- эпицентр (танцпол);
- цитадель (ВИП-балкон);
- оазис (ВИП с местом);
- ложи (на четыре и шесть персон).
* «Думсдэй»
** Состав артистов может поменяться.
*** «Тувэйлс»
**** «Интеллиджент Маннерс»
Когда: 1 ноября 2025 года, начало в 22:00
Где: «ВК Стадиум», г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, к. 17
Возрастное ограничение 18+