Пианист Сафронов-Затравкин отметил перспективы закупки музыкальных инструментов у дружественных стран

Россия способна обойтись без дорогих европейских инструментов благодаря росту качества продукции дружественных государств, особенно Китая. Такое мнение в разговоре с ИА НСН выразил музыкант Лука Сафронов-Затравкин, комментируя предложении Минпромторга запретить государственные закупки иностранных фортепиано.

Согласно представленным планам ведомства, стоимость российского рынка пианино достигает миллиарда рублей в год. Участники отрасли поддерживают перспективы роста отечественного производства, но признают сложности с ввозом деталей и удорожанием доставки.

Несмотря на существующие недостатки китайской продукции, Сафронов-Затравкин уверен, что музыкальное сообщество сможет адаптироваться.

«В Китае достаточно быстро развивается производство, растут фабрики. Пока что они уступают другим инструментам по каким-то характеристикам, однако нам можно и нужно продолжать закупать инструменты из дружественных стран», — отметил пианист.

Ранее западные бренды были широко представлены в российских школах и консерваториях благодаря поддержке меценатов вроде Сергея Ролдугина и Дениса Мацуева, приобретавших качественные мировые инструменты для молодых исполнителей.