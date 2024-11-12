Певица Женя Малахова назвала годы участия в группе Reflex прекрасным и интересным временем

Российская певица Женя Малахова вышла из состава поп-группы Reflex в 2011 году. В интервью сайту «Страсти» исполнительница призналась, что шесть лет, проведенные в музыкальном коллективе, были для нее прекрасным временем.

По словам Малаховой, она ушла из группы, чтобы развиваться и двигаться дальше. Она отметила, что не планирует возвращаться к пройденному этапу.

«Моя история была закрыта с глубоким уважением к группе Reflex. Сегодня я двигаюсь дальше, и это самое интересное», — поделилась артистка.

Покинув Reflex, Малахова посвятила себя актерской деятельности и поступила во Всероссийский государственный университет кинематографии (ВГИК). Она добавила, что необходимо всегда двигаться вперед.