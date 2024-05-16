Певица Мерабова: на зрителей Евровидения обрушили волну пропаганды девиаций | 360°

Культура 16 мая 2024, 10:01 Певица Мерабова: на зрителей Евровидения обрушили волну пропаганды девиаций

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Певица и композитор Мариам Мерабова дала интервью журналисту Елене Оя в рамках проекта «Так сказать». В ходе беседы она прокомментировала изменения, которые затронули Евровидение, сообщил «Абзац».

По мнению знаменитости, в конкурсе политика одержала победу над творчеством, хотя изначально наблюдалась нормальная ситуация в плане работы.

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«То, что начало твориться потом, — это чудовищно. <…> Мне кажется, человек если изнутри гниет, то и внешне уже это будет очевидно. И там все пошло не так», — высказалась артистка.

Она также указала на волну пропаганды различных девиаций, обрушившуюся на зрителей Евровидения. Многие выступления выглядят аморально, считает Мерабова.