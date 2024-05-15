Певица и актриса Мелани Рено умерла в 42 года | 360°

Культура 15 мая 2024, 14:14 Певица и актриса Мелани Рено умерла в 42 года Канадская певица и актриса Мелани Рено умерла в 42 года от рака яичников Freepik

Читать 360 в

Канадская поп-певица и театральная актриса Мелани Рено скончалась на 43-м году жизни после многолетней борьбы с раком яичников. О ее смерти сообщил портал Yahoo! Life со ссылкой на коллег артистки.

Звезда умерла в Центре паллиативной помощи в Квебеке утром во вторник, 14 мая. Более семи лет назад артистке диагностировали рак яичников четвертой стадии. Летом 2023 года она потеряла сознание и была госпитализирована. Врачи обнаружили, что рак дал метастазы в мозг.

Реклама

Мелани Рено родилась в 1982 году на Гаити. Ее удочерила пара из Квебека, когда девочке было всего восемь месяцев. Певица дебютировала в хип-хоп группе Rainmen. Несмотря на рак, она продолжала записывать песни в студии для своего будущего альбома.

«Пение — моя страсть; это то, что поддерживает во мне жизнь. Я занимаюсь этим, потому что сердечно и мысленно мне нужно петь», — сказала артистка в одном из интервью.