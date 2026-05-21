Певец Абрамов рассказал о желании расширять вселенную «Шансона для зумеров»

Известный в Новосибирске исполнитель шансона Илья Абрамов, ставший популярным благодаря песням «Я люблю мать своего друга», «Домик в майнкрафте» и «Лабубу», поделился своими творческими планами. Об этом сообщил «Горсайт» .

Музыкант заявил о намерении расширять вселенную «Шансона для зумеров»: создавать новые форматы, организовывать концерты, сотрудничать с другими артистами и выпускать концептуальные альбомы.

«Мне интересно соединять интернет-культуру, юмор и музыку так, чтобы это становилось чем-то действительно народным», — отметил Абрамов.

Исполнитель уже давно на сцене. Его треки на стриминговых сервисах набирают до 400 тысяч прослушиваний, добавил «ФедералПресс».