Петр Лопахин стал любимым героем зрителей в фильмах по произведениям Михаила Шолохова

Зрители определили любимых героев из кино по произведениям Михаила Шолохова

Голосование за понравившихся персонажей из фильмов по мотивам произведений нобелевского лауреата, писателя и сценариста Михаила Шолохова прошло на телеканале «Патриот». Его приурочили к 120-летию со дня рождения автора. Наиболее популярным героем стал Петр Лопахин из кинокартины «Они сражались за Родину».

В опросе в соцсетях приняли участие более 1,5 тысячи человек. Аудитория могла выбрать имя героя из перечня либо предложить собственный вариант.

Петр Лопахин, роль которого сыграл Василий Шукшин, забрал 17% голосов. На втором месте рейтинга оказался Андрей Соколов из фильма «Судьба человека» с участием Сергея Бондарчука с долей в 15%. Завершил тройку любимых персонажей Николай Стрельцов из кинокартины «Они сражались за Родину», где снялся Вячеслав Тихонов.

На четвертом и пятом местах — Григорий Мелехов (Петр Глебов) и Аксинья (Элина Быстрицкая) из «Тихого Дона».

Также среди любимых персонажей участники опроса назвали деда Щукаря (Владимир Дорофеев) и Макара Нагульнова (Евгений Матвеев) из фильма Александра Иванова «Поднятая целина» и Якова Шибалка (Евгений Леонов) из «Донской повести» Владимира Фетина.