Петербургскому особняку Васильева присвоили статус памятника регионального значения

Особняк на Большом проспекте Петроградского района, принадлежавший А. М. Васильеву, признали объектом культурного наследия регионального значения и внесли в соответствующий реестр КГИОП. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу комитета.

Каменное трехэтажное здание возвели в 1878–1879 годах по проекту Владимира Шаламова. Владелец доходного дома Васильев успел стать гласным Петербургской думы, а также членом больничной и благотворительной комиссий города к 1903 году.

Известно, что в здании находился магазин братьев Елисеевых в начале XX века. В 1930-е годы здесь располагалась библиотека имени М. Н. Покровского, а с 1940-х по 1960-е — Дом пионеров и школьников Ждановского района, добавил RT.