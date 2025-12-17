Петербургский режиссер Бронзит рассказал, что его работы в четвертый раз попадают в шорт-лист премии «Оскар»
Мультфильм «Три сестры» петербургского режиссера Константина Бронзита вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Однако в титрах фильма фамилия Бронзита не указана, так как картина подается от Кипра, режиссером указан аниматор Тимур Когнов. Об этом написало ИА НСН.
Бронзит отметил, что это уже четвертый раз, когда его работы попадают в шорт-лист премии, причем дважды его мультфильмы были номинированы на премию. В интервью он рассказал, как ему удалось обойти фестивальные препятствия и представить фильм под псевдонимом, чтобы жюри оценивало его по художественным качествам, а не по фамилии и тематике.
«„Три сестры“ сначала погуляли по международным фестивалям. В Санта-Барбаре в феврале получили главный приз, что стало квалификационной наградой. И таким образом они имели право быть посланными в сентябре на „Оскар“ в лонг-лист», — отметил собеседник.