Петербургский режиссер Бронзит рассказал, что его работы в четвертый раз попадают в шорт-лист премии «Оскар»

Мультфильм «Три сестры» петербургского режиссера Константина Бронзита вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Однако в титрах фильма фамилия Бронзита не указана, так как картина подается от Кипра, режиссером указан аниматор Тимур Когнов. Об этом написало ИА НСН .

Бронзит отметил, что это уже четвертый раз, когда его работы попадают в шорт-лист премии, причем дважды его мультфильмы были номинированы на премию. В интервью он рассказал, как ему удалось обойти фестивальные препятствия и представить фильм под псевдонимом, чтобы жюри оценивало его по художественным качествам, а не по фамилии и тематике.

«„Три сестры“ сначала погуляли по международным фестивалям. В Санта-Барбаре в феврале получили главный приз, что стало квалификационной наградой. И таким образом они имели право быть посланными в сентябре на „Оскар“ в лонг-лист», — отметил собеседник.