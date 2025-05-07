Петербургский музей скульптуры объявил о ремонте памятника Александру Пушкину

Памятник Александру Пушкину на площади Искусств в Петербурге ждет реставрация. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на данные Государственного музея городской скульптуры.

Учреждение культуры, выступающее заказчиком работ, объявило о тендере на поиск подрядчика для реставрации. На ремонт выделено около 7,5 миллиона рублей.

Планируется исследовать состояние памятника, разработать проект и провести работы по восстановлению. Реставрация должна завершиться до 15 декабря 2025 года, добавил «Петроград».