Петербургский музей скульптуры объявил о ремонте памятника Александру Пушкину
Памятник Александру Пушкину на площади Искусств в Петербурге ждет реставрация. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на данные Государственного музея городской скульптуры.
Учреждение культуры, выступающее заказчиком работ, объявило о тендере на поиск подрядчика для реставрации. На ремонт выделено около 7,5 миллиона рублей.
Планируется исследовать состояние памятника, разработать проект и провести работы по восстановлению. Реставрация должна завершиться до 15 декабря 2025 года, добавил «Петроград».
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