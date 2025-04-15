«Петербургский дневник»: выставка «Плакаты надежды» покорила сердца петербуржцев

В Петербурге подошла к концу уличная выставка «Плакаты надежды», посвященная вопросам безопасности детей. За три недели экспозицию, приуроченную к 85-летию городской прокуратуры, посмотрели более миллиона человек. Организовал мероприятие «Петербургский дневник».
Своими впечатлениями поделились авторы работ — студенты Университета промышленных технологий и дизайна. Полина Середкина отметила, что проект привлек ее актуальностью темы.
«Развитие ребенка напрямую зависит от семьи, поэтому я постаралась донести до людей простым и наглядным способом, насколько важно отношение к ребенку дома», — сообщила девушка.
Участники признались, что испытали массу эмоций.
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