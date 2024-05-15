«Петербургский дневник»: в Пушкине пройдет концерт в честь открытия дачи Кочубея | 360°

Культура 15 мая 2024, 13:05 «Петербургский дневник»: в Пушкине пройдет концерт в честь открытия дачи Кочубея

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Специалисты завершили реставрационные работы на территории дачи князя В. П. Кочубея. Торжественное открытие состоится в Пушкине 19 мая в 19:00, сообщила газета «Петербургский дневник».

Событие ознаменует концерт-променад в «Кочубей-центре». Посетителей ждет уникальная программа с произведениями классиков в исполнении музыкантов Северной столицы.

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Само здание является памятников архитектуры федерального значения. Его построили в начале XX века по проекту Николая Лансере и Александра Таманова.