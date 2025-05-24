«Петербургский дневник» сообщил о рассылке 3157 открыток на «Литературной почте»

В Северной столице на Дворцовой площади 22 мая открылся 20-й юбилейный Международный Книжный салон. Также была запущена акция «Литературная почта», сообщила газета «Петербургский дневник».

Первый день работы почты завершился рассылкой 3157 открыток. Традиция, объединяющая петербуржцев и гостей города, вновь ожила в пространстве, организованном совместно с «Почтой России».

Каждый желающий может бесплатно отправить карточку в любой регион России ежедневно с 13:00 до 19:00 по 25 мая включительно. Почтовый пункт расположен неподалеку от главной сцены книжной ярмарки.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте