«Петербургский дневник» сообщил о рассылке 3157 открыток на «Литературной почте»

В Северной столице на Дворцовой площади 22 мая открылся 20-й юбилейный Международный Книжный салон. Также была запущена акция «Литературная почта», сообщила газета « Петербургский дневник ».

Первый день работы почты завершился рассылкой 3157 открыток. Традиция, объединяющая петербуржцев и гостей города, вновь ожила в пространстве, организованном совместно с «Почтой России».

Каждый желающий может бесплатно отправить карточку в любой регион России ежедневно с 13:00 до 19:00 по 25 мая включительно. Почтовый пункт расположен неподалеку от главной сцены книжной ярмарки.