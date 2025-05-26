«Петербургский дневник» сообщил о рассылке 14 тыс. открыток на «Литературной почте»

На протяжении всех дней работы Книжного салона на Дворцовой площади Северной столицы «Литературная почта» принимала открытки. Об итогах мероприятия рассказала газета-организатор « Петербургский дневник ».

Всего было отправлено почти 14,5 тысячи открыток от читателей. Кроме того, студия «Петербургского дневника» в Доме книги приняла около 30 гостей. Прямые эфиры длились суммарно 15 часов, транслировались беседы с популярными писателями, написал RT.

Главными событиями стали встреча на Дворцовой площади, посвященная влиянию визуальных и звуковых форматов на восприятие классических произведений, круглый стол на тему взаимодействия литературы и спорта, выступления известных авторов Дарьи Донцовой и Захара Прилепина, а также долгожданная премьера третьей части популярного комикса «Слава Самбо».