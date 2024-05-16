«Петербургский дневник»: презентация раскраски по мотивам сказок Пушкина пройдет на Книжном салоне | 360°

Культура 16 мая 2024, 13:24 «Петербургский дневник»: презентация раскраски по мотивам сказок Пушкина пройдет на Книжном салоне

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Сегодня, 16 мая, на Дворцовой площади Северной столицы стартовал Международный книжный салон. Газета «Петербургский дневник» рассказала, какой проект подготовила для посетителей.

Так, во время мероприятия состоится презентация раскраски по мотивам сказок писателя Александра Пушкина. В разработке книги были задействованы воспитанники детских художественных школ.

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Программу удалось реализовать при поддержке городского комитета по культуре. Желающие могут бесплатно получить раскраски на площадке «Литературной почты» каждый день с 14:00 до 17:00.