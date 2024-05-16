«Петербургский дневник»: презентация раскраски по мотивам сказок Пушкина пройдет на Книжном салоне | 360°

16 мая 2024, 13:24
«Петербургский дневник»: презентация раскраски по мотивам сказок Пушкина пройдет на Книжном салоне
Сегодня, 16 мая, на Дворцовой площади Северной столицы стартовал Международный книжный салон. Газета «Петербургский дневник» рассказала, какой проект подготовила для посетителей.
Так, во время мероприятия состоится презентация раскраски по мотивам сказок писателя Александра Пушкина. В разработке книги были задействованы воспитанники детских художественных школ.
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Программу удалось реализовать при поддержке городского комитета по культуре. Желающие могут бесплатно получить раскраски на площадке «Литературной почты» каждый день с 14:00 до 17:00.
Санкт-Петербург
Писатели
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