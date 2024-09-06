«Петербургский дневник»: подводную археологическую экспедицию организовали в Финском заливе

Подводная археологическая экспедиция проходит в акватории Финского залива. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

Мероприятие организовали при поддержке Института истории материальной культуры РАН, АНО «Остров фортов», а также экспедиционного центра Минобороны РФ.

Во время похода специалисты исследовали место крушения линкора «Портсмут», затонувшего в 1719 году. Со дна подняли предметы артиллерийского вооружения и фрагменты колес пушечных станков, добавила радиостанция Sputnik.