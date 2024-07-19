«Петербургский дневник»: лучшие картины «Ленфильма» бесплатно покажут в парке им. Кирова

Программа «Золотая коллекция „Ленфильма“», приуроченная к 110-летию студии, стартует в Центральном парке культуры и отдыха имени Сергея Кирова Северной столицы. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник ».

Серия мероприятий пройдет в пространстве Art Space&Co. Желающие смогут бесплатно посмотреть лучшие картины компании под открытым небом. Кроме того, гостей ждут мастер-классы по актерскому мастерству и увлекательные лекции о съемках.

Откроет программу рассказ о создании фильма «Начальник Чукотки». В тот же вечер состоится и сам показ.