«Петербургский дневник»: лучшие картины «Ленфильма» бесплатно покажут в парке им. Кирова

Программа «Золотая коллекция „Ленфильма“», приуроченная к 110-летию студии, стартует в Центральном парке культуры и отдыха имени Сергея Кирова Северной столицы. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Серия мероприятий пройдет в пространстве Art Space&Co. Желающие смогут бесплатно посмотреть лучшие картины компании под открытым небом. Кроме того, гостей ждут мастер-классы по актерскому мастерству и увлекательные лекции о съемках.

Откроет программу рассказ о создании фильма «Начальник Чукотки». В тот же вечер состоится и сам показ.

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