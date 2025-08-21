Первый концертмейстер musicAeterna Инна Прокопьева-Райс ушла из жизни

Не стало первого концертмейстера оркестра musicAeterna Инны Прокопьевой-Райс. Коллектив объявил о ее смерти в официальном Telegram-канале 20 августа, сообщил properm.ru .

Прокопьева-Райс играла на скрипке в musicAeterna с момента основания ансамбля в 2004 году. Она исполнила множество знаменитых композиций, выступая в Новосибирске, Перми и Санкт-Петербурге.

Прокопьева-Райс — выпускница основного курса и аспирантуры Новосибирской консерватории, лауреат музыкальных конкурсов Сибири и Дальнего Востока. Гражданская панихида пройдет 22 августа в Северной столице.