Первый канал создаст цифровую копию Тихонова для роли Штирлица

Первый канал воссоздаст образ Вячеслава Тихонова с помощью технологий искусственного интеллекта для съемок кинопроекта по повестям Юлиана Семенова о Штирлице. Об этом заявил гендиректор канала Константин Эрнст на сессии «Будущее технологий» международного симпозиума «Создавая будущее», сообщил «Царьград» .

Эрнст отметил, что канал выкупил у дочерей Семенова права на почти все произведения, повествующие о жизни и приключениях Максима Максимовича Исаева, а также провел кастинг по всей стране, чтобы найти нового исполнителя на роль Штирлица, но безуспешно. В итоге решили использовать новейшие технологии, чтобы воссоздать образ Тихонова.

«И сейчас мы находимся в переговорах с дочерью артиста для того, чтобы начать съемочный процесс», — рассказал он.

По словам Эрнста, никто не справится с этой ролью лучше, чем сам Тихонов, поэтому и решили, что «от добра добра не ищут».

В начале года в тройку лидеров рейтинга самых любимых героев из мира кино среди россиян попали Гарри Поттер, Терминатор и Штирлиц.