Первое в России мультижанровое шоу-мюзикл для всей семьи «Мечтатели» покажут в Москве
Приготовьтесь к уникальному событию! «Мечтатели» — это первое в России мультижанровое шоу, которое сочетает театр, кино, мюзикл и передовые технологии. Летающие трюки над залом, динамичные видеопроекции, декорации-трансформеры, меняющие сцену за секунды, и яркие перформансы — всё это создаёт полное погружение. Дети будут в восторге от зрелища, а взрослые найдут в истории глубокий смысл. Давайте узнаем, что делает этот проект особенным!
В современном мире детей учат быть прагматичными, но «Мечтатели» напоминают: воображение и вера в невозможное так же важны, как знания. Многие взрослые узнают себя в героях — страх риска, давление ожиданий и забытые мечты. Шоу объединяет поколения, становясь настоящим семейным событием.
Мечты всегда двигали прогресс: от полётов птиц до самолётов и ракет. Каждое великое изобретение начиналось с фантазии. За 60 минут до шоу вас ждёт интерактивная экспозиция «Город изобретателя»! Дети смогут почувствовать себя учёными, исследуя технологии через игру, а взрослые поймут, как мечты меняют мир.
Место: Вегас Сити Холл, Красногорск, ул. Международная, д. 12
Продолжительность: 90 минут без антракта
Возраст: 6+
Билеты и детали: showdreamers.ru
Организатор: ООО «ХО Студия», ИНН 7731447485, ОГРН 1137746417709, 121614, г. Москва, ул. Крылатские холмы 27, корп.3 пом.384
Продавец: ООО «Яндекс Музыка», Адрес: 115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, дом 82, строение 2, помещение 10А05, ОГРН 1187746644920, ИНН 9705121040