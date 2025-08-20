Пермский театр оперы и балета 24 августа откроет 154-й сезон

Пермский театр оперы и балета в воскресенье, 24 августа, откроет свой 154-й театральный сезон. Первым спектаклем станет опера «Пиковая дама» Петра Чайковского. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на представителей культурного учреждения.

«Вершина творчества Чайковского и трагическая кульминация музыкального театра эпохи романтизма», — описали произведение в театре.

Балетный сезон откроют «Сильвия» 29 и 30 августа. В центре сюжета — история о любви, чести и предательстве в древней Альба-Лонге. Премьерные показы нового сезона запланированы на более поздний срок, отметил RT.

Напомним, что ранее глава департамента культуры, министр правительства Москвы Алексей Фурсин сообщил о более чем миллионе посетителей столичного фестиваля «Театральный бульвар» с 1 июня.