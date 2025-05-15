Пермская галерея покажет новую выставку во время «Ночи музеев»

Пермская художественная галерея представит в «Ночь музеев» экспозицию «Николай Неврев «Большой выигрыш»: номинал удачи пореформенной эпохи». Она станет заключительной частью проекта «От реставрации к интерпретации» и будет посвящена одной из знаковых работ русского живописца Николая Неврева. Об этом сообщил Ura.ru .

Картина «Большой выигрыш» (1874) изображает жизнь мелкопоместного дворянства и атмосферу пореформенной России 1860–1870-х годов. Кроме нее, посетители увидят карту Москвы 1860–1870-х годов с макетами зданий — символов городской жизни, монеты того времени, журналы, повлиявшие на общественную мысль, а также портретную графику XVIII века из собрания галереи, написал RT.

Кроме того, гостям представят картину Неврева до и после реставрации, а также расскажут о методах научного исследования полотна, которые использовали специалисты Центра Грабаря.