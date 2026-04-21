Кубинский музыкант и перкуссионист Йоель Гонсалес, проживающий в Санкт-Петербурге с 1991 года, в интервью газете «Петербургский дневник» поделился своими наблюдениями о восприятии кубинской музыки в России и ее ритмических основах.

Гонсалес отметил, что благодаря многолетним связям между Россией и Кубой, установившимся еще во времена Советского Союза, между народами сохраняется крепкая дружба и взаимная теплота.

«Латиноамериканскую музыку, и в частности кубинскую, с большим теплом принимают в России», — привел слова собеседника сайт RT.

Музыкант также рассказал об истоках национальных мелодий. По его словам, их жизнерадостность возникла не от легкой жизни, а как способ восстановления душевных сил после тяжелой работы. Именно тогда появился инструмент клаве — деревянные колышки, оставшиеся от ремонта кораблей в порту Гаваны, которыми отбивали ритмический рисунок. Этот пятиударный узор до сих пор является основой для множества произведений афро-кубинской традиции.