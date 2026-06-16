Памятник режиссеру Балабанову открыли на площади у Дворца молодежи в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на площади у Дворца молодежи состоялось открытие памятника известному режиссеру Алексею Балабанову. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Монумент установили рядом с домом, где жил кинодеятель. Скульптура изображает молодого Балабанова, сидящего в пустом грузовом трамвае.

Бронзовый вагон отсылает к сцене из фильма «Брат», где Данила Багров уходит от преследователей на Васильевском острове. На монументе можно увидеть множество деталей, связанных с биографией и творчеством режиссера.

На церемонии открытия присутствовало множество людей, в том числе помощник президента Владимир Мединский и режиссер Никита Михалков. Скульптор Мейрам Баймуханов рассказал, что семья и администрация попросили изобразить Балабанова молодым, в образе свердловского периода.