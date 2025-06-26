Памятник основателю Радищевского музея Алексею Боголюбову установят в Саратове

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предложил на заседании регионального правительства установить памятник художнику и меценату Алексею Боголюбову. Скульптуру создаст известный саратовский мастер Андрей Щербаков, написал телеканал «Саратов 24» .

Глава региона объяснил свою инициативу необходимостью торжественно отпраздновать 140-летие со дня основания Радищевского музея — первого общедоступного провинциального музея. Бусаргин назвал учреждение культуры одним из символов региона. В его коллекции — десятки тысяч экспонатов, отражающих разные эпохи, художественные стили и направления, представлены творения знаменитых мастеров.

Андрей Щербаков уже подготовил эскиз памятника и готов приступить к работе.