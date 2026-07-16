Памятник «Ангелы Мессины» установят в Кронштадте перед Днем ВМФ
В преддверии Дня Военно-морского флота в Кронштадте состоится открытие нового памятника. Монумент «Ангелы Мессины» будет установлен в сквере на Тулонской аллее, сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Объект представляет собой четырехметровую бронзовую скульптуру на гранитном постаменте рядом с часовней церкви Богоявления Господня. Он посвящен русским морякам, спасавшим жителей итальянской Мессины после землетрясения 1908 года.
Инициатором установки мемориала стал благотворительный фонд «Суворов». Скульптор Василий Вершинин и архитектор Денис Бобылев разработали проект памятника.