Паблик-ток «Тайны профессии…» прошел в честь 130-летия Нижегородского музея

В 2026 году Нижегородскому государственному художественному музею исполняется 130 лет. В честь юбилея прошел паблик-ток, посвященный искусствоведам — тем, кто помогает зрителям «читать» искусство, сообщило ИА «Время Н» .

Ученый секретарь музея Ирина Маршева, отмечающая 40-летие работы, призналась, что ей не хватает смелых и увлеченных собеседников. По ее словам, искусство — это не только возвышенное, но и предметная деятельность, результат которой — художественный образ.

Навык отличать высокое искусство от посредственного формируется через регулярное созерцание, а музей помогает выстроить целостную историю искусства, подчеркнула Маршева.