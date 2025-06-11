Отреставрированные пейзажи Щедрина вновь вернули в Павловский дворец

В музее-заповеднике «Павловск» состоялась церемония возвращения двух картин художника Семена Щедрина в экспозицию Павловского дворца. Обе работы, созданные в конце XVIII века, изначально представляли собой единое произведение, заказанное императором Павлом I для украшения Михайловского замка. Впоследствии картина перешла в ведение Императорской Академии художеств, а в 1835 году была передана в Гатчинский дворец, написала gazeta.spb.ru .

Предполагается, что именно в Гатчине картина была разделена на две отдельные части. Позже, в годы Великой Отечественной войны, полотна были эвакуированы раздельно и попали в Павловск из Центрального хранилища музейных фондов в 1956 году.

Историки искусства полагают, что деление картины было вызвано композицией: центральный элемент ландшафта — массивное дерево — визуально разделяло сцену на две составляющие. В ходе последней реставрации под слоем краски были открыты ранее неизвестные детали архитектуры, в частности, изображение Нагорной оранжереи, возможно, знаменитой Вишневой оранжереи Марии Фёдоровны.

В честь Международного дня музеев полотна воссоединили в единую рамочную конструкцию, подчеркивающую их оригинальную целостность. Сейчас картины вновь доступны публике в экспозиции Малинового кабинета Павловского дворца.