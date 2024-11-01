Отправляемся на грандиозное семейное шоу «Богатыри»!

Герои древнерусских сказок и былин оживают на сцене Международного Центра Самбо в Лужниках. Захватывающее представление для всей семьи о доблести, отваге и любви соединило в себе сюжеты любимых с детства сказок о героических событиях.

Впервые северный, кавказский, славянский и алтайский богатыри объединятся, чтобы совершить великий подвиг. Юные зрители отправятся в волшебный мир легенд, где познакомятся с птицей Гамаюн и Соловьем-Разбойником. Кстати, крылатого злодея озвучил известный актер Иван Охлобыстин. В роли разбойника выступит настоящий силач, финалист шоу «Титаны» Владимир Вострецов.

Зрители услышат знаменитую композицию «Богатырская наша сила», которую лично для шоу «Богатыри» предоставила ее автор, легендарная Александра Пахмутова. В модном звучании с элементами этники и рока прозвучат песни «Колечко» «Иванушек Интернешнл», «От волги и до Енисея» группы «Любэ» и «Рыбка» группы «Фабрика».

Премьера шоу состоится 2 ноября. Билеты уже в продаже! https://bogatyri.show/

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс Музыка» (Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, ул. Садовническая, дом 82, строение 2, помещение 10А05, ОГРН 1187746644920, ИНН 9705121040).