Проект «Открытый город» организует экскурсию «Посадские улицы — ностальгия по месту и времени». Участникам предложат взглянуть на район, который развивался без масштабных изменений, сохранив планировку XVIII века и атмосферу повседневности, написал «Петербургский дневник» .

В отличие от парадных проспектов и площадей, этот район формировался органично, из жизни ремесленников, торговцев и военных. Экскурсия позволит увидеть в Посадских улицах не просто географическое пространство, а хронику городской жизни.

Участники узнают об истории первой посадской слободы, развитии застройки и быте жителей. Архитектурные детали скромных фасадов старых домов расскажут о почерке XVIII–XIX веков. Место исчезнувшего храма напомнит о следах прошлого в каждом уголке.

Регистрация на экскурсию доступна на сайте проекта «Открытый город».